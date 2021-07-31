Цими днями в Національному комплексі Експоцентр України презентували проект спортивного кластеру.
Реалізація такого спортивного осередку відбувається за підтримки Офісу Президента та Міністерства розвитку громад і територій.
Представники комплексу розповіли, що цей спортивний кластер – розвинена спортивна інфраструктура, але тут дбають не лише про здоровий спосіб життя та фізичну активність, а і про створення крос-культурного середовища для молоді, що включає спорт, арт, музику, різноманітні вуличні культури.
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