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Video: Cпортивний простір для розвитку молоді: амбітні проекти які втілюватимуть на ВДНГ

Проект спорткомплексу на ВДНГ — як будуватимуть спортивний простір на ВДНГ
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Cпортивний простір для розвитку молоді: амбітні проекти які втілюватимуть на ВДНГ

Цими днями в Національному комплексі Експоцентр України презентували проект спортивного кластеру.

Реалізація такого спортивного осередку відбувається за підтримки Офісу Президента та Міністерства розвитку громад і територій.

Представники комплексу розповіли, що цей спортивний кластер – розвинена спортивна інфраструктура, але тут дбають не лише про здоровий спосіб життя та фізичну активність, а і про створення крос-культурного середовища для молоді, що включає спорт, арт, музику, різноманітні вуличні культури.

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