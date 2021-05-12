Аудіодискрипція — це технологія, щоб люди з вадами зору мали змогу самостійно зрозуміти, що відбувається на екрані.
Аудіодискрипція має неабияке соціальне значення, бо за приблизними підрахунками в Україні близько мільйона людей зі слабкими слухом чи зором.
І вони потребують уваги. Зокрема і фільмів, які адаптовано до їхніх потреб.
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV долучився до проекту зі створення звукоописів до фільмів.
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