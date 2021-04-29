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Video: Чому більшість людей обирають короткі подорожі Україною, що мають назву сіті-брей

Що таке сіті-брей — Чому більшість людей обирають короткі подорожі Україною — як безпечно подорожувати Україною
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  • Чому більшість людей обирають короткі подорожі Україною, що мають назву сіті-брей
Чому більшість людей обирають короткі подорожі Україною, що мають назву сіті-брей

В наш непростий час все більше людей обирають короткі подорожі Україною, що мають назву сіті-брейк.

Не виключення і Київ, історико-культурний центр України, що привертає увагу не лише українців, а й світову громаду.

Такий формату відпочинку підтримує і Radisson Blu Hotel, Podil допомагаючи чітко спланувати відпочинок та турбуючись про комфорт і безпеку.

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