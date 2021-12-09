Дорогу — сміливим поєднанням!
Beauty-бренди вже знають, які тренди пануватимуть наступного сезону.
Якщо не так давно в манікюрі та педикюрі домінував нюд, то наступного року течії кардинально зміняться, кажуть знавці.
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