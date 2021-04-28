Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Чистий четвер 2021: як поприбирати швидко і з задоволенням

Коли Чистий четвер у 2021 році: що потрібно робити в Чистий четвер - секрети швидкого прибирання у Чистий четвер
Чистий четвер 2021: як поприбирати швидко і з задоволенням

Як зробити генеральне прибирання швидко і з задоволенням?

Напередодні Чистого четверга шукати відповідь на це питання взялася наша Анастасія Єчкалова.

Читайте: Оригінальні чи традиційні? Ідеї для крашанок від Ірини Федишин та Ольги Матвєй

Виявила, щоб квартира засяяла — не потрібні дорогі розрекламовані засоби.

А на те, аби помити вікна — достатньо 10-ти хвилин, якщо знати чим.

Секрети чистоти — у сюжеті.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 27.04.2021 (17:30) |27.04.2021| 2021
Оригінальні чи традиційні? Ідеї для крашанок від Ірини Федишин та Ольги Матвєй...
Випуск від 26.04.2021 (17:30) |26.04.2021| 2021
ПРОСТИЙ і ДЕШЕВИЙ рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021...
Випуск від 26.04.2021 (17:30) |26.04.2021| 2021
Оскар 2021: переможці та найяскравіші моменти церемонії...
Випуск від 23.04.2021 (17:30) |23.04.2021| 2021
Благодійний проект «Прокачай школу» технолізує школи у регіонах нашої країни...
Випуск від 23.04.2021 (14:30) |23.04.2021| 2021
Огірки за ціною делікатесу! Чому так здорожчали й коли подешевшають...
Випуск від 22.04.2021 (14:30) |22.04.2021| 2021
Великодній кошик 2021: скільки коштуватиме свято та що купують українці...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати