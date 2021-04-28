Як зробити генеральне прибирання швидко і з задоволенням?
Напередодні Чистого четверга шукати відповідь на це питання взялася наша Анастасія Єчкалова.
Читайте: Оригінальні чи традиційні? Ідеї для крашанок від Ірини Федишин та Ольги Матвєй
Виявила, щоб квартира засяяла — не потрібні дорогі розрекламовані засоби.
А на те, аби помити вікна — достатньо 10-ти хвилин, якщо знати чим.
Секрети чистоти — у сюжеті.
Дивіться також
Випуск від 27.04.2021 (17:30) |27.04.2021| 2021
Оригінальні чи традиційні? Ідеї для крашанок від Ірини Федишин та Ольги Матвєй...
Випуск від 26.04.2021 (17:30) |26.04.2021| 2021
ПРОСТИЙ і ДЕШЕВИЙ рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021...
Випуск від 26.04.2021 (17:30) |26.04.2021| 2021
Оскар 2021: переможці та найяскравіші моменти церемонії...
Випуск від 23.04.2021 (17:30) |23.04.2021| 2021
Благодійний проект «Прокачай школу» технолізує школи у регіонах нашої країни...
Випуск від 23.04.2021 (14:30) |23.04.2021| 2021
Огірки за ціною делікатесу! Чому так здорожчали й коли подешевшають...