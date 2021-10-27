Подвійний удар по вірусах.
Чи можна щепленим від коронавірусу вакцинуватися і від грипу?
Читайте: Жертв пандемії в Росії стає більше: новини коронавірусу за 26 жовтня
Зараз оптимальний час для щеплення від грипу та від COVID-19, що є ефективним захистом від важкої форми хвороби.
Як вберегтися від подвійної епідемії, якої побоюються лікарі, розкаже Борис Бондарчук.
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