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Video: Чи можна одночасно вакцинуватися від грипу і COVID-19? Відповіді на питання

Подвійна вакцинація від коронавірусу і грипу: чи можна одночасно вакцинуватися від коронавірусу і грипу
Чи можна одночасно вакцинуватися від грипу і COVID-19? Відповіді на питання

Подвійний удар по вірусах.

Чи можна щепленим від коронавірусу вакцинуватися і від грипу?

Читайте: Жертв пандемії в Росії стає більше: новини коронавірусу за 26 жовтня

Зараз оптимальний час для щеплення від грипу та від COVID-19, що є ефективним захистом від важкої форми хвороби.

Як вберегтися від подвійної епідемії, якої побоюються лікарі, розкаже Борис Бондарчук.

 

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