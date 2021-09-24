Чи маю я право судити інших?
Таке питання Ксенія Мішина ставила собі десятки разів, відколи сіла у крісло судді шоу Україна має талант.
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Здавалось би, відома акторка та улюблениця мільйонів точно може оцінити перспективи учасників.
Про свої страхи, сумніви і болючі “ні” напередодні прем’єри шоу 23 жовтня Ксенія розповіла Еммі Антонюк.
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