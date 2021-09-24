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Video: Чи маю я право судити інших? Одкровення Ксенії Мішиної про шоу Україна має талант

Інтерв'ю з Ксенією Мішиною — Ксенія Мішина про шоу Україна має талант — одкровення члена журі шоу УМТ 2021
Чи маю я право судити інших? Одкровення Ксенії Мішиної про шоу Україна має талант

Чи маю я право судити інших?

Таке питання Ксенія Мішина ставила собі десятки разів, відколи сіла у крісло судді шоу Україна має талант.

Читайте: Перше інтерв’ю Ксенії Мішиної зі зйомок Холостячки. Уся пікантна правда про проект

Здавалось би, відома акторка та улюблениця мільйонів точно може оцінити перспективи учасників.

Про свої страхи, сумніви і болючі “ні” напередодні прем’єри шоу 23 жовтня Ксенія розповіла Еммі Антонюк.

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