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Video: Черешня ціна за кілограм у 2021 році: скільки коштує і коли подешевшає

Ціна на черешню 2021 — як правильно обирати черешні, дивіться у сюжеті Вікна-новини
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Черешня ціна за кілограм у 2021 році: скільки коштує і коли подешевшає

Сім гривень за одну черешеньку. 

Ціни на улюблену ягоду збентежили усіх, бо за перші кілограми на ринках подекуди правили по 680 гривень за кілограм. 

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Виробники пояснюють це поганою погодою і тим, що черешня не вродила.

Вікна вирішили у різних регіонах перевірити: як вирощують черешню, скільки вона там коштує і коли подешевшає, дивіться у сюжеті.

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