Сім гривень за одну черешеньку.
Ціни на улюблену ягоду збентежили усіх, бо за перші кілограми на ринках подекуди правили по 680 гривень за кілограм.
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Виробники пояснюють це поганою погодою і тим, що черешня не вродила.
Вікна вирішили у різних регіонах перевірити: як вирощують черешню, скільки вона там коштує і коли подешевшає, дивіться у сюжеті.
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