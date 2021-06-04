Сім гривень за одну черешеньку.

Ціни на улюблену ягоду збентежили усіх, бо за перші кілограми на ринках подекуди правили по 680 гривень за кілограм.

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Виробники пояснюють це поганою погодою і тим, що черешня не вродила.

Вікна вирішили у різних регіонах перевірити: як вирощують черешню, скільки вона там коштує і коли подешевшає, дивіться у сюжеті.