Для підсилення свого імунітету у період сезонних захворювань намагайтесь вживати морську рибу, імбир, часник

Існує низка продуктів що, можуть містити компоненти, які допомагатимуть у зміцненні іммунітету, серед них і червона ікра.

Фахівці також наголошують, що варто не забувати і про такі чинники, як свіже повітря та фізичні вправи.