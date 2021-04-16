Для підсилення свого імунітету у період сезонних захворювань намагайтесь вживати морську рибу, імбир, часник
Існує низка продуктів що, можуть містити компоненти, які допомагатимуть у зміцненні іммунітету, серед них і червона ікра.
Фахівці також наголошують, що варто не забувати і про такі чинники, як свіже повітря та фізичні вправи.
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