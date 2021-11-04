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Video: Британія схвалила пігулки від COVID-19: новини коронавірусу за 4 листопада

Таблетки від коронавірусу — чи можна подолати коронавірус таблетками — як боротися з коронавірусом
Британія схвалила пігулки від COVID-19: новини коронавірусу за 4 листопада

Британія першою в світі схвалила пігулки від коронавірусу.

Препарат визнали ефективним для хворих із легкою та середньою тяжкістю недуги.

Читайте: Чи можна одночасно вакцинуватися від грипу і COVID-19

У США почали масову вакцинацію дітей від п’яти до 12 років, а в Росії смертей від COVID-19 як ніколи багато.

Усі подробиці — у Вікнах.

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