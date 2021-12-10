Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Браму у казковий настрій відкрито! Чим дивуватиме Зимова країна на ВДНГ

Новорічна локація у Києві на ВДНГ — чим дивуватиме Зимова країна на ВДНГ
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Браму у казковий настрій відкрито! Чим дивуватиме Зимова країна на ВДНГ
Браму у казковий настрій відкрито! Чим дивуватиме Зимова країна на ВДНГ

Шалені гірки, двоярусна Венеціанська карусель та навіть Новорічна оранжерея.

Це далеко не повний перелік розваг, які цього року приготували організатори фестивалю Зимова країна на ВДНГ.

Поки одні відвідувачі активно відпочивають на ковзанці, інші можуть відвідати Музей Нового року та побачити на власні очі сотні ялинкових прикрас, серед яких цілком можливо зустріти «іграшку із свого дитинства».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
10.12.2021| 2021
Долати виклики треба разом! Які соціальні проекти розвиває компанія Nestle...
09.12.2021| 2021
Чоловічий манікюр? Як Kodi Professional створює тренди в манікюрі та педикюрі...
07.12.2021| 2021
Зимова казка у Добропарку: як весело провести час взимку...
Випуск від 06.12.2021 (14:30) |06.12.2021| 2021
Енергетика України 2021: що потрібно знати про безпеку...
Випуск від 30.11.2021 (17:30) |01.12.2021| 2021
Вершкове масло дорожчає: у чому причина і яких цін очікувати...
Випуск від 29.11.2021 (14:30) |29.11.2021| 2021
Здрожчання капусти 2021: причини аномального росту...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send