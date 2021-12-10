Шалені гірки, двоярусна Венеціанська карусель та навіть Новорічна оранжерея.
Це далеко не повний перелік розваг, які цього року приготували організатори фестивалю Зимова країна на ВДНГ.
Поки одні відвідувачі активно відпочивають на ковзанці, інші можуть відвідати Музей Нового року та побачити на власні очі сотні ялинкових прикрас, серед яких цілком можливо зустріти «іграшку із свого дитинства».
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