Антиоксиданти омолоджують, лікують і зміцнюють імунітет.

Чи справді вони мають такий цілющий вплив на організм?

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Чи це просто черговий міф, який вигадали, щоб витягти з нас гроші?

Що вдалося дізнатися про антиоксиданти, розкаже Майя Підгородецька.