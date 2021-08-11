Антиоксиданти омолоджують, лікують і зміцнюють імунітет.
Чи справді вони мають такий цілющий вплив на організм?
Читайте: Яскраві чи небезпечні? Як обрати якісний торт та рецепт
Чи це просто черговий міф, який вигадали, щоб витягти з нас гроші?
Що вдалося дізнатися про антиоксиданти, розкаже Майя Підгородецька.
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