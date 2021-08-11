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Video: Антиоксиданти корисні? Уся правда про цілющі властивості та вплив на організм

Користь антиоксидантів для організму: чи справді антиоксиданти корисні
Антиоксиданти корисні? Уся правда про цілющі властивості та вплив на організм

Антиоксиданти омолоджують, лікують і зміцнюють імунітет. 

Чи справді вони мають такий цілющий вплив на організм? 

Читайте: Яскраві чи небезпечні? Як обрати якісний торт та рецепт

Чи це просто черговий міф, який вигадали, щоб витягти з нас гроші? 

Що вдалося дізнатися про антиоксиданти, розкаже Майя Підгородецька.

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