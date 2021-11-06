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Video: 22 солодких роки: рекорди і досягнення кондитерської компанії Лукас

22 солодких роки — день народження кондитерської компанії Лукас — солодке свято компанії Лукас
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22 солодких роки: рекорди і досягнення кондитерської компанії Лукас

Бізнес така царина, де кожна дата для компанії завжди важлива подія.

Сьогодні кондитерська компанія Лукас святкує солодкий 22 день народження!

Було пройдено шлях від маленького виробництва до сучасного європейського автоматизованого підприємства.

Завдяки популяризації кондитерських виробів, компанія за останні 10 років зареєструвала 11 рекордів України.

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