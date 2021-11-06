Бізнес така царина, де кожна дата для компанії завжди важлива подія.

Сьогодні кондитерська компанія Лукас святкує солодкий 22 день народження!

Було пройдено шлях від маленького виробництва до сучасного європейського автоматизованого підприємства.

Завдяки популяризації кондитерських виробів, компанія за останні 10 років зареєструвала 11 рекордів України.