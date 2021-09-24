Уже понад десять років компанія Heinemann Duty Free в співпраці зі своїм давнім партнером BF&GH Travel Retail працює в Україні.
Тому відсвяткувавши цими днями чергову річницю запросила на пресконференцію, щоб розповісти про здобутки та плани на майбутнє.
У компанії зазначили, що не зважаючи на деякий спад економіки в 2020 році сплатили понад 170 млн. гривень в бюджет країни.
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