Уже понад десять років компанія Heinemann Duty Free в співпраці зі своїм давнім партнером BF&GH Travel Retail працює в Україні.

Тому відсвяткувавши цими днями чергову річницю запросила на пресконференцію, щоб розповісти про здобутки та плани на майбутнє.

У компанії зазначили, що не зважаючи на деякий спад економіки в 2020 році сплатили понад 170 млн. гривень в бюджет країни.