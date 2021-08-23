Осінній телесезон-2021 СТБ розпочинає з оновлення дизайну Вікна-новини. Сьогодні інформаційно-аналітична програма вийшла в ефір в новому графічному оформленні, адаптованому до загальної візуальної комунікації телеканалу.

Video: Вікна змінюються! СТБ розпочинає новий сезон з оновленою графікою Вікна-Новини Осінній телесезон-2021: як виглядає новий дизайн програми Вікна-новини

«Вікна-новини» — ключовий продукт телеканалу СТБ. Перші незалежні новини в країні, яким ось уже 26 років незмінно довіряють глядачі.

Вікна входять в топ кращих інформаційних програм на українському телебаченні завдяки тому, що оперативно і неупереджено розповідають про найважливіші події, що відбуваються навколо нас.

У сучасному світі новинам важливо бути динамічними, і дизайн топової програми новин повинен цьому відповідати, щоб допомагати глядачеві швидко сприймати інформацію», — коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

«Оновлення ефірної графіки Вікон — важливий етап редизайну СТБ, розпочатого в жовтні 2020 року. Перед нами стояло завдання адаптувати оформлення ключового продукту каналу відповідно до нової візуальної комунікації бренду СТБ, зробити дизайн програми новин максимально близьким до нового оформлення каналу, легким і швидкозчитуваним. Але при цьому не втратити впізнаваність самих Вікон і зберегти спадкоємність», — коментує маркетинг-директорка телеканалу СТБ Тетяна Свєтлова.

«Цієї осені Вікна-новини стають ще ближчими до українців. Нам не байдуже, як і чим вони живуть, що їх турбує і про що вони мріють. Ми ще більше звертаємо увагу на ті теми, які є чутливими для аудиторії каналу. І змінюємо драматургію структури Вікон — більш динамічний вхід в програму, менше технічних елементів. Все заради того, аби глядачеві було легше і цікавіше сприймати важливу інформацію. «Вікна поруч» — не просто слоган. Це наша позиція», — коментує головний редактор програми Вікна-новини Володимир Павлюк.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia. «Вікна-новини» на СТБ виходять з понеділка по п’ятницю о 14:30, 17:30 та 22:00.

Ведучі ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер і Володимир Павлюк.