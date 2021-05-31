Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 31 мая 2021:
— Как в Черкасской области искали маленького мальчика всю ночь;
— Работа для женщин, пострадавших от домашнего насилия: как устроиться;
— В Украине заработали крупные центры прививок против коронавируса: где и как прививаться;
— Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме: ЧТО ИЗВЕСТНО;
— В Сумах водоканал сбрасывает нечистоты в реку — подробности;
— Тайная свадьба премьер-министра Бориса Джонсона: ВСЕ СЕКРЕТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ;
— О ком мечтает Холостячка Злата Огневич? ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ О ПРОЕКТЕ | ЭКСКЛЮЗИВ;
— В Китае разрешили заводить третьего ребенка: все известные подробности;
— Как в Киеве создали креативное артпространство для детей с туберкулезом;
— Мощные дожди залили страну: какая погода будет дальше | ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УКРАИНЕ.