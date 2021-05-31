Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 31 мая 2021:

— Как в Черкасской области искали маленького мальчика всю ночь;

— Работа для женщин, пострадавших от домашнего насилия: как устроиться;

— В Украине заработали крупные центры прививок против коронавируса: где и как прививаться;

— Новый штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме: ЧТО ИЗВЕСТНО;

— В Сумах водоканал сбрасывает нечистоты в реку — подробности;

— Тайная свадьба премьер-министра Бориса Джонсона: ВСЕ СЕКРЕТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ;

— О ком мечтает Холостячка Злата Огневич? ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ О ПРОЕКТЕ | ЭКСКЛЮЗИВ;

— В Китае разрешили заводить третьего ребенка: все известные подробности;

— Как в Киеве создали креативное артпространство для детей с туберкулезом;

— Мощные дожди залили страну: какая погода будет дальше | ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УКРАИНЕ.