Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 31 марта 2021 года:

— Как проходит вакцинация от коронавируса в мире 31 марта;

— Держат больных без связи с родственниками! Что происходит в Сумском онкодиспансере;

— Жизнь 80-килограммовой свиньи в квартире: как кайфует и с кем дружит;

— Хаотические загорания по всей Украине: почему опасно жечь сухую траву;

— Киевский детский диагностический центр на грани закрытия: причины и последствия;

— Локдаун в Киеве и рекордные потери: коронавирус в Украине 31 марта;

— Самосуд из-за бездействия системы? На Прикарпатье мужчина подстрелил черных лесорубов.