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Video: Вікна-новини. Выпуск от 31.03.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 31.03.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 31.03.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 31 марта 2021 года:

— Как проходит вакцинация от коронавируса в мире 31 марта;
— Держат больных без связи с родственниками! Что происходит в Сумском онкодиспансере;
— Жизнь 80-килограммовой свиньи в квартире: как кайфует и с кем дружит;
— Хаотические загорания по всей Украине: почему опасно жечь сухую траву;
— Киевский детский диагностический центр на грани закрытия: причины и последствия;
— Локдаун в Киеве и рекордные потери: коронавирус в Украине 31 марта;
— Самосуд из-за бездействия системы? На Прикарпатье мужчина подстрелил черных лесорубов.