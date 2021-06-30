Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 30 июня 2021:

— Многодетный отец погиб, спасая своих дочерей — трагедия на Прикарпатье;

— Ливни и обильный град: как непогода накрыла страну | Прогноз погоды в Украине;

— Убийственная жара в Канаде и США: последствия стихии в мире;

— Матч Украина-Швеция: Украина вошла в 1/4 Евро 2020 — реакция болельщиков;

— Sea Breeze 2021: как на Николаевщине начались учения;

— Напиток лета: все секреты приготовления полезного и вкусного КВАСА.