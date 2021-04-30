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Video: Вікна-новини. Выпуск от 30.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 30.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 30.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 30 апреля 2021 года:

— На каких условиях сейчас работают гастарбайтеры в ЕС — пример Чехии;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Мокрые циклоны и ЗАМОРОЗКИ? Прогноз погоды на май 2021 в Украине;
— Сколько сил и средств нужно, чтобы потушить два костра? Репортаж с учений ДСНС;
— Школа хотела утеплиться, но из-за советской мозаики поднялся шум: скандал в Киеве;
— Грибы сморчки появились в лесах: где искать и как отличить.

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