Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 30 апреля 2021 года:

— На каких условиях сейчас работают гастарбайтеры в ЕС — пример Чехии;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Мокрые циклоны и ЗАМОРОЗКИ? Прогноз погоды на май 2021 в Украине;

— Сколько сил и средств нужно, чтобы потушить два костра? Репортаж с учений ДСНС;

— Школа хотела утеплиться, но из-за советской мозаики поднялся шум: скандал в Киеве;

— Грибы сморчки появились в лесах: где искать и как отличить.