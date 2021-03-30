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Video: Вікна-новини. Выпуск от 30.03.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 30.03.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 30.03.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 30 марта 2021 года:

— Как проходит вакцинация от коронавируса в мире 30 марта;
— Бэби-бум в Мариупольском парке дикой природы: все подробности;
— Как цветочные браконьеры срезают на продажу подснежники и пытаются избежать наказания;
— Неизвестные умышленно подожгли недостроенный дом для онкобольных детей Дача: подробности;
— В Киеве скачок заболеваемости, а по регионам ищут кровати в районах: COVID-19 30 марта;
— Как на Волыни беременную сироту переселили в дом без света и воды.