Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 30 марта 2021 года:

— Как проходит вакцинация от коронавируса в мире 30 марта;

— Бэби-бум в Мариупольском парке дикой природы: все подробности;

— Как цветочные браконьеры срезают на продажу подснежники и пытаются избежать наказания;

— Неизвестные умышленно подожгли недостроенный дом для онкобольных детей Дача: подробности;

— В Киеве скачок заболеваемости, а по регионам ищут кровати в районах: COVID-19 30 марта;

— Как на Волыни беременную сироту переселили в дом без света и воды.