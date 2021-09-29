Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 29 сентября 2021:

— 80-я годовщина начала массовых расстрелов: как чествуют память жертв Бабьего Яра;

— Каждая минута на вес золота! Как трансплантация сердца спасла жизнь маленькой девочке;

— Несовершеннолетние сожгли дом? Как многодетная семья осталась без жилья;

— Правительство выделило 205 млн. грн на доплаты медикам: кто получит надбавку;

— Ремонт машин вслепую! История автомеханика, потерявшего зрение, но не призвание.