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Video: Вікна-новини. Выпуск от 29.09.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 29.09.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 29.09.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 29 сентября 2021:

— 80-я годовщина начала массовых расстрелов: как чествуют память жертв Бабьего Яра;
— Каждая минута на вес золота! Как трансплантация сердца спасла жизнь маленькой девочке;
— Несовершеннолетние сожгли дом? Как многодетная семья осталась без жилья;
— Правительство выделило 205 млн. грн на доплаты медикам: кто получит надбавку;
— Ремонт машин вслепую! История автомеханика, потерявшего зрение, но не призвание.