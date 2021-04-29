Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 29 апреля 2021 года:
— Почему в Одессе 8-классник из перцового баллончика забрызгал глаза учительнице;
— Евровидение 2021: как проходят репетиции группы GO_A и шансы на победу;
— Хроники коронавируса в Украине;
— История кота-спасателя, первого в Украине четвероногого майора;
— Почему в Киеве массово отключают лифты в многоэтажках;
— Как прошли первые 100 дней Джо Байдена на посту президента США;
— Как приготовить традиционную паску на Пасху 2021;
— Пандемия не закончилась, она только ускоряется — заявление ВОЗ.