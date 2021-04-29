Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 29 апреля 2021 года:

— Почему в Одессе 8-классник из перцового баллончика забрызгал глаза учительнице;

— Евровидение 2021: как проходят репетиции группы GO_A и шансы на победу;

— Хроники коронавируса в Украине;

— История кота-спасателя, первого в Украине четвероногого майора;

— Почему в Киеве массово отключают лифты в многоэтажках;

— Как прошли первые 100 дней Джо Байдена на посту президента США;

— Как приготовить традиционную паску на Пасху 2021;

— Пандемия не закончилась, она только ускоряется — заявление ВОЗ.