Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 29 марта 2021 года:

— Как собак учат вынюхивать коронавирус;

— Вакцинация в мире и зеленые сертификаты: новости о коронавирусе в мире 29 марта;

— Невероятная история спасения новорожденного на Харьковщине;

— Карантин дал результат? Последние новости о коронавирусе в Украине 29 марта;

— Народные приметы и прогноз погоды на весну: когда придет тепло и будут ли заморозки;

— Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития.