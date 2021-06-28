Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 28 июня 2021:

— Молния попадает в дома и убивает людей: в Украине случилась беда из-за грозы;

— В Украину вернулись дожди, грозы и шквалы прогноз погоды на неделю;

— Смертельная жара в США и Европе: когда это закончится и как спастись;

— 25 лет Конституции Украины. В честь годовщины принятия главного документа страны в Верховной Раде состоялось торжественное заседание;

— После жары пришел ПОТОП: как города и села снова накрывает непогода в Украине;

— Крупный пожар В ЛОНДОНЕ: все известные подробности.