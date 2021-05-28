Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 28 мая 2021:

— Водитель, которая покалечила ребенка в Виннице вышла из СИЗО: подробности;

— Наехал на пешеходном переходе: во Львове мужчина сбил двух детей;

— С взрывом и заложниками! Как прошла тренировочная антитеррористическая операция в Киеве;

— США требуют от России не блокировать работу миссии ОБСЕ на российско-украинской границе;

— В Ужгороде закрыли коронавирусные отделения, потому что некого лечить — коронавирус стихает;