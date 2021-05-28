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Video: Вікна-новини. Выпуск от 28.05.2021 (14:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 28.05.2021 (14:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 28.05.2021 (14:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 28 мая 2021:

— Водитель, которая покалечила ребенка в Виннице вышла из СИЗО: подробности;
— Наехал на пешеходном переходе: во Львове мужчина сбил двух детей;
— С взрывом и заложниками! Как прошла тренировочная антитеррористическая операция в Киеве;
— США требуют от России не блокировать работу миссии ОБСЕ на российско-украинской границе;
— В Ужгороде закрыли коронавирусные отделения, потому что некого лечить — коронавирус стихает;