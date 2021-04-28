Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 28 апреля 2021 года:

— В США вакцинированные могут ходить без маски! Новости коронавируса в мире;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Крушат лифты и скандалят! Соседские войны с молотком и болгаркой в Киеве;

— Чистый четверг 2021: как убрать быстро и с удовольствием;

— В Одессе оборвался лифт с пассажирами: что случилось и в каком состоянии пострадавшие;

— Змеи подзаборные выползли! Как гады атакуют жителей в Харькове.