Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 28 апреля 2021 года:
— В США вакцинированные могут ходить без маски! Новости коронавируса в мире;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Крушат лифты и скандалят! Соседские войны с молотком и болгаркой в Киеве;
— Чистый четверг 2021: как убрать быстро и с удовольствием;
— В Одессе оборвался лифт с пассажирами: что случилось и в каком состоянии пострадавшие;
— Змеи подзаборные выползли! Как гады атакуют жителей в Харькове.