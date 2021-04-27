Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 27 апреля 2021 года:
— 300 тысяч больных в сутки! Страшная ситуация с коронавирусом в Индии;
— Пасхальный хит от Александра Пономарева! Бэкстейдж со съемок клипа;
— Оригинальные или традиционные? Идеи для пасхальных яиц от Ирины Федишин и Ольги Матвей;
— Мальчик выпал из окна из-за недосмотра? Подробности трагедии в Запорожье;
— Первая посмертная трансплантация органа в Украине: как спасали маленького мальчика;
— Хроники коронавируса в Украине;
— С десятком полицейских и спецназовцев! Как сносят незаконные киоски в Киеве.