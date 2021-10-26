Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира за 26 октября 2021:

— 734 потери за сутки! ШОКИРУЮЩАЯ СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ;

— Диверсия в Николаевской области? Как и почему тысячи человек остались без газа;

— Как в Черкасской области мастер бесплатно делает красоту женщинам, которые борются с раком;

– Жертв пандемии в России становится больше: новости коронавируса за 26 октября;

— Яблоки гниют на земле: как и почему садоводы Винницкой области уничтожают урожай.