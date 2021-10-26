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Video: Вікна-новини. Выпуск от 26.10.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 26.10.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 26.10.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира за 26 октября 2021:

— 734 потери за сутки! ШОКИРУЮЩАЯ СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ;
— Диверсия в Николаевской области? Как и почему тысячи человек остались без газа;
— Как в Черкасской области мастер бесплатно делает красоту женщинам, которые борются с раком;
– Жертв пандемии в России становится больше: новости коронавируса за 26 октября;
— Яблоки гниют на земле: как и почему садоводы Винницкой области уничтожают урожай.