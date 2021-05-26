Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 26 мая 2021:
— Задержание Романа Протасевича в Минске: ПЕРВЫЙ комментарий Лукашенко | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С БЕЛАРУСИ;
— Одновременно расцвели пионы и сирень! Как изобилует Киевский ботанический сад;
— Чипирование: как это работает и зачем;
— Вырвал голыми руками газовую трубу! Как в Харькове люди страдают от зависимого соседа;
— Отдых в Кирилловке 2021: сколько будет стоить отдых на Азовском побережье;
— Водителя, который сбил парня в Виннице взяли под стражу. Что ее ждет дальше;
— Уникальное явление! Где и как долго можно будет увидеть БАГРЯНЫЙ МЕСЯЦ;
— Рецепт борща с секретным омолаживающим ингредиентом.