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Video: Вікна-новини. Выпуск от 26.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 26.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 26.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 26 апреля 2021 года:

— Когда в Украину придет тепло — прогноз погоды;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Простой и дешевый рецепт домашней колбасы на Пасху 2021;
— Украшают реку лилиями, а не пластиком: в Виннице чистят набережную Южного Буга;
— Украинские звезды с лопатами? Как прошла уборка клумб в Киеве;
— Искала работу, а нашла долги? Во Львове женщину обманул псевдо-работодатель;
— Оскар 2021: победители и самые яркие моменты церемонии;
— Катастрофа с пандемией несмотря на вакцинацию: коронавирус в мире 26 апреля.

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