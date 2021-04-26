Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 26 апреля 2021 года:

— Когда в Украину придет тепло — прогноз погоды;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Простой и дешевый рецепт домашней колбасы на Пасху 2021;

— Украшают реку лилиями, а не пластиком: в Виннице чистят набережную Южного Буга;

— Украинские звезды с лопатами? Как прошла уборка клумб в Киеве;

— Искала работу, а нашла долги? Во Львове женщину обманул псевдо-работодатель;

— Оскар 2021: победители и самые яркие моменты церемонии;

— Катастрофа с пандемией несмотря на вакцинацию: коронавирус в мире 26 апреля.