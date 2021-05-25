Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн за 25 мая 2021:

— Пьяное вождение: в Виннице женщина сбила ребенка;

— Украина прекращает авиасообщение с Беларусью: возможно ли теперь будет туда попасть;

— Вблизи Львова черный лесоруб из охотничьего ружья открыл огонь по людям, которые заскочили его с поличным;

— На Донбассе российские наемники и дальше обстреливают мирных жителей;

— Сегодня в Украине впервые отмечают День работников спецсвязи;

— Как неправильно припаркованные авто становятся препятствием для пожарных?;

— Сезон пожаров начался в Калифорнии;

— Уже 32 человека погибли от извержения вулкана в Конго;

— Уникальные операции. Врачи в Киеве одновременно трансплантировали шесть органов;

— Выпить кофе и найти друга. Харьковчане начали социальную акцию в одном из популярных городских кафе;

— «Крепостная» возвращается!