Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн за 25 мая 2021:
— Пьяное вождение: в Виннице женщина сбила ребенка;
— Украина прекращает авиасообщение с Беларусью: возможно ли теперь будет туда попасть;
— Вблизи Львова черный лесоруб из охотничьего ружья открыл огонь по людям, которые заскочили его с поличным;
— На Донбассе российские наемники и дальше обстреливают мирных жителей;
— Сегодня в Украине впервые отмечают День работников спецсвязи;
— Как неправильно припаркованные авто становятся препятствием для пожарных?;
— Сезон пожаров начался в Калифорнии;
— Уже 32 человека погибли от извержения вулкана в Конго;
— Уникальные операции. Врачи в Киеве одновременно трансплантировали шесть органов;
— Выпить кофе и найти друга. Харьковчане начали социальную акцию в одном из популярных городских кафе;
— «Крепостная» возвращается!