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Video: Вікна-новини. Выпуск от 24.06.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 24.06.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 24.06.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 24 июня 2021:

— Кишечная палочка расплодилась на украинских пляжах: причины и как уберечься;
— Книжный арсенал 2021: какие книги НЕЛЬЗЯ оставить без внимания;
— Leopolis Jazz Fest 2021: как будет проходит фестиваль;
— коронавируса в мире: какие вакцины защищают от штамма Дельта.
— Как урегулировать движение электросамокатов, заполонивших все города Украины;
— Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве и поджоге в Белогородке.