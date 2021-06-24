Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 24 июня 2021:

— Кишечная палочка расплодилась на украинских пляжах: причины и как уберечься;

— Книжный арсенал 2021: какие книги НЕЛЬЗЯ оставить без внимания;

— Leopolis Jazz Fest 2021: как будет проходит фестиваль;

— коронавируса в мире: какие вакцины защищают от штамма Дельта.

— Как урегулировать движение электросамокатов, заполонивших все города Украины;

— Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве и поджоге в Белогородке.