Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 24 июня 2021:
— Кишечная палочка расплодилась на украинских пляжах: причины и как уберечься;
— Книжный арсенал 2021: какие книги НЕЛЬЗЯ оставить без внимания;
— Leopolis Jazz Fest 2021: как будет проходит фестиваль;
— коронавируса в мире: какие вакцины защищают от штамма Дельта.
— Как урегулировать движение электросамокатов, заполонивших все города Украины;
— Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве и поджоге в Белогородке.