Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн за 24 мая 2021:

— Горе-материнство. Женщина-пьяница пыталась продать двух дочерей;

— Падение воздушного шара в Каменце-Подольском: как чувствуют себя пострадавшие;

— Народного депутата, который самовольно встречался с Лукашенко, исключили из фракции «Слуга народа»;

— Санкции и остановка авиасообщения? Мир отреагировал на произвол Лукашенко;

— В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана уже погибли не менее 15 человек;

— Красота и ее судьи: кто и зачем проводит современные конкурсы красоты;

— Секреты бюджетного отдыха за рубежом;

— Go_A о Евровидении: довольны ли 5 местом и почему не обижаются на хейтеров;

— Салаты, закуски и даже варенье! С чем едят одуванчик, и почему это полезно.