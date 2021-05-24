Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн за 24 мая 2021:

— Горе-материнство. Женщина-пьяница пыталась продать двух дочерей;

— Падение воздушного шара в Каменце-Подольском: как чувствуют себя пострадавшие;

— Народного депутата, который самовольно встречался с Лукашенко, исключили из фракции «Слуга народа»;

— Двадцать один спортсмен погиб во время ультрамарафона в Китае;

— В Беларуси задержали критика режима Лукашенко — блогера Романа Протасевича;

— В Хмельницкой области учительница сунула бумагу в рот второклассницы;

— В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана уже погибли не менее 15 человек;

— Секреты бюджетного отдыха за рубежом;

— Go_A о Евровидении: довольны ли 5 местом и почему не обижаются на хейтеров;