Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн за 24 мая 2021:
— Горе-материнство. Женщина-пьяница пыталась продать двух дочерей;
— Падение воздушного шара в Каменце-Подольском: как чувствуют себя пострадавшие;
— Народного депутата, который самовольно встречался с Лукашенко, исключили из фракции «Слуга народа»;
— Двадцать один спортсмен погиб во время ультрамарафона в Китае;
— В Беларуси задержали критика режима Лукашенко — блогера Романа Протасевича;
— В Хмельницкой области учительница сунула бумагу в рот второклассницы;
— В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана уже погибли не менее 15 человек;
— Секреты бюджетного отдыха за рубежом;
— Go_A о Евровидении: довольны ли 5 местом и почему не обижаются на хейтеров;