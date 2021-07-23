Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн от 23 июля 2021:
— Открытие Олимпийских игр в Токио — 2020: чего пожелал президент Украины нашим спортсменам;
— В Харькове собака разорвала мужчину: как это произошло и что говорит полиция;
— Залило девять этажей: как и почему люди остались без жилья в Киеве;
— Затопленный район и изуродованные магазины: как Одесса преодолевает последствия разрушительного ливня;
— Приковал ребенка к батарее и пошел на работу — возмутительная история в Кривом Роге.