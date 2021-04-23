Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 23.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 23.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 23.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 23 апреля 2021 года:

— Космические 150 тысяч гривен за отопление: как избежать таких квитанций;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Таксист оплевал и обматерил пассажира из-за чаевых! Возмутительная история в Харькове;
— Танки не двинулись с места? Что происходит на российско-украинской границе;
— Водитель маршрутки раздает пассажирам конфеты: необычная акция в Одессе;
— Студенты обвиняют преподавателей в ксенофобии скандал в Академии искусств;
— Домохозяйки благодаря локдауну стали бизнесвумен: как;
— Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют.

Смотрите также
Випуск від 23.04.2021 (17:30) |23.04.2021| 2021
Благодійний проект «Прокачай школу» технолізує школи у регіонах нашої країни...