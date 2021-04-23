Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 23 апреля 2021 года:

— Космические 150 тысяч гривен за отопление: как избежать таких квитанций;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Таксист оплевал и обматерил пассажира из-за чаевых! Возмутительная история в Харькове;

— Танки не двинулись с места? Что происходит на российско-украинской границе;

— Водитель маршрутки раздает пассажирам конфеты: необычная акция в Одессе;

— Студенты обвиняют преподавателей в ксенофобии скандал в Академии искусств;

— Домохозяйки благодаря локдауну стали бизнесвумен: как;

— Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют.