Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 23 апреля 2021 года:
— Космические 150 тысяч гривен за отопление: как избежать таких квитанций;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Таксист оплевал и обматерил пассажира из-за чаевых! Возмутительная история в Харькове;
— Танки не двинулись с места? Что происходит на российско-украинской границе;
— Водитель маршрутки раздает пассажирам конфеты: необычная акция в Одессе;
— Студенты обвиняют преподавателей в ксенофобии скандал в Академии искусств;
— Домохозяйки благодаря локдауну стали бизнесвумен: как;
— Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют.