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Video: Вікна-новини. Выпуск от 22.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 22.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 22.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 22 апреля 2021 года:

— Решили расшириться и захватили чердак? Как действовать, если соседи посягают на общее имущество;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Бесплатные дома раздают в Хмельницкой области: что нужно для переезда и кто УЖЕ решился на него;
— Заставляют уволиться за то, что был на собрании резервистов — скандал в Запорожье;
— Россия заблокировала Черное море и небо над Крымом: подробности и реакция мира;
— Не платит один, а страдают все! Почему целый дом в Каменском живет без газа;
— Пасхальная корзина 2021: сколько будет стоить праздник и что покупают украинцы.