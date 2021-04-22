Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 22 апреля 2021 года:

— Решили расшириться и захватили чердак? Как действовать, если соседи посягают на общее имущество;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Бесплатные дома раздают в Хмельницкой области: что нужно для переезда и кто УЖЕ решился на него;

— Заставляют уволиться за то, что был на собрании резервистов — скандал в Запорожье;

— Россия заблокировала Черное море и небо над Крымом: подробности и реакция мира;

— Не платит один, а страдают все! Почему целый дом в Каменском живет без газа;

— Пасхальная корзина 2021: сколько будет стоить праздник и что покупают украинцы.