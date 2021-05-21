Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 21 мая 2021:

— За что полиция избила художника в Киеве — все подробности;

— Украина в ожидании безумных тарифов на отопление ?;

— Украинские предприниматели считают убытки после весеннего локдауну и подводят итоги первого года пандемии;

— В Венгрии больная на ковид беременная женщина, родила вполне здоровую девочку несмотря на то, что была в тяжелой коме;

— Пожары в Греции и песчаные бури в России. Что наделала стихия в мире;

— Пенсионный фонд заставляет пенсионеров оформлять карточки в банках с угрозами;

— Принимают документы с балкона — в ведерке на веревке. Лайфхак одного из коммунальных предприятий Киева;

— Пишут от имени тех, кого мы любим? Как распознать мошенника в Интернете;

— В Штатах предоставляют пять миллионов долларов за прививки от коронавируса;

— Десять обстрелов насчитали в штабе ООС за минувшие сутки;

— 5 нелегких историй о Донбассе. Киноновеллу «Плохие дороги» вышла на экраны;

— Две потере на фронте. Минута молчания героям.