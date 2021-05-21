Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 21 мая 2021:

— Лесовоз с тремя людьми в кабине сорвался с моста в реку на Прикарпатье;

— Украина в ожидании безумных тарифов на отопление ?;

— Украинские предприниматели считают убытки после весеннего локдауна и подводят итоги первого пандемического года;

— В Венгрии больная на ковид беременная женщина родила здоровую девочку несмотря на то, что была в тяжелой коме;

— Пенсионный фонд заставляет пенсионеров оформлять карточки в банках с угрозами?

— Принимают документы с балкона — в ведерке на веревке. Лайфхак одного из коммунальных предприятий Киева;

— В Штатах предоставляют пять миллионов долларов за прививки против ковида;

— Десять обстрелов насчитали в штабе ООС за минувшие сутки;