Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 21.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 21.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 21.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 21 апреля 2021 года:

— Пляжи и голубые лагуны в черном пепле: на острове Сент-Винсент проснулся вулкан;
— Учатся стрелять даже психологи! Как полиция Киева проводит боевые учения;
— Ездят по взятки домой? В Одесской области громкий скандал с полицией;
— Евровидение 2021: как пандемия изменила правила конкурса;
— Уникальное шумовое оружие для борьбы с шумными соседями: как работает;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Белые и пурпурные! Как расцвели магнолии в Киевском ботаническом саду.

Смотрите также
Випуск від 21.04.2021 (17:30) |21.04.2021| 2021
Повноцінне харчування — один із вагомих чинників підвищення імунітету...