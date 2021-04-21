Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 21 апреля 2021 года:

— Пляжи и голубые лагуны в черном пепле: на острове Сент-Винсент проснулся вулкан;

— Учатся стрелять даже психологи! Как полиция Киева проводит боевые учения;

— Ездят по взятки домой? В Одесской области громкий скандал с полицией;

— Евровидение 2021: как пандемия изменила правила конкурса;

— Уникальное шумовое оружие для борьбы с шумными соседями: как работает;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Белые и пурпурные! Как расцвели магнолии в Киевском ботаническом саду.