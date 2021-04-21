Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 21 апреля 2021 года:
— Пляжи и голубые лагуны в черном пепле: на острове Сент-Винсент проснулся вулкан;
— Учатся стрелять даже психологи! Как полиция Киева проводит боевые учения;
— Ездят по взятки домой? В Одесской области громкий скандал с полицией;
— Евровидение 2021: как пандемия изменила правила конкурса;
— Уникальное шумовое оружие для борьбы с шумными соседями: как работает;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Белые и пурпурные! Как расцвели магнолии в Киевском ботаническом саду.