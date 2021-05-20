Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн за 20 мая 2021:
— Пойдет ли Зеленский на второй срок? Итоги ежегодной пресс-конференции Президента;
— В Украине три новых министра — кто они и обещают изменить;
— На Буковине без газа сидят более 12 000 человек;
— Байден и Путин могут встретиться уже в ближайшие недели;
— Стихия наносит удар по всему миру;
— В Черкасской прошел мощный ливень и чуть не вызвал чрезвычайную ситуацию на железной дороге;
— «Грязевой гейзер» в столице. Мощный прорыв трубы изувечил два десятка автомобилей;
— Вблизи Днепра после удара молнии чудом спаслись 2 женщины;
— День вышиванки отмечают сегодня украинцы;
— Урожай клубники в Украине задержался почти на месяц;
— Заживляет раны и омолаживает кожу лица. Чудодейственные свойства слизи улиток.