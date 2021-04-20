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Video: Вікна-новини. Выпуск от 20.04.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 20.04.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 20.04.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 20 апреля 2021 года:

— Для чего роспропаганда создает новые страшилки;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Крепкие мужчины и адвокаты? Как защититься от выселения из собственного дома;
— Улучшает память, кожу и защищает от COVID-19? Полезные свойства витамина D;
— Куда и как бежать в случае полномасштабной войны? Репортаж с бомбоубежищ Киева;
— Старшие дочери заставляют попрошайничать младших? Семейная драма на Прикарпатье.