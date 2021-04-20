Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 20 апреля 2021 года:

— Для чего роспропаганда создает новые страшилки;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Крепкие мужчины и адвокаты? Как защититься от выселения из собственного дома;

— Улучшает память, кожу и защищает от COVID-19? Полезные свойства витамина D;

— Куда и как бежать в случае полномасштабной войны? Репортаж с бомбоубежищ Киева;

— Старшие дочери заставляют попрошайничать младших? Семейная драма на Прикарпатье.