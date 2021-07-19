Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 19 июля 2021:
— Наводнения в Европе и пожара в США: какой масштабный вред нанесла непогода;
— Под бурные аплодисменты пассажиров: в Одессе сняли с рейса мужчину, который буянил и плевался;
— Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников, которые напали на пограничный отряд;
— Экзамен на знание государственного языка: что теперь ожидает госслужащих;
— Живут в вони и с тараканами: как через соседку страдает дом в Днепре;
— В Одесской области утонули отец и сын: что известно о трагедии.