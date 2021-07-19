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Video: Вікна-новини. Выпуск от 19.07.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 19.07.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 19.07.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 19 июля 2021:

— Наводнения в Европе и пожара в США: какой масштабный вред нанесла непогода;
— Под бурные аплодисменты пассажиров: в Одессе сняли с рейса мужчину, который буянил и плевался;
— Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников, которые напали на пограничный отряд;
— Экзамен на знание государственного языка: что теперь ожидает госслужащих;
— Живут в вони и с тараканами: как через соседку страдает дом в Днепре.