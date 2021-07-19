Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 19 июля 2021:

— Наводнения в Европе и пожара в США: какой масштабный вред нанесла непогода;

— Под бурные аплодисменты пассажиров: в Одессе сняли с рейса мужчину, который буянил и плевался;

— Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников, которые напали на пограничный отряд;

— Экзамен на знание государственного языка: что теперь ожидает госслужащих;

— Живут в вони и с тараканами: как через соседку страдает дом в Днепре.