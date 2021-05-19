Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 19 мая 2021:
— Сильный ливень затопил сразу несколько городов Украины;
— Украдут или нет? На Черниговщине уже месяц местная власть экспериментирует — можно ли доверять жителям;
— Нардеп с российским паспортом? Скандал вокруг нового парламентария Андрея Аксенова;
— Пешком через всю Украину. Как двое мужчин преодолели 900 километров на своих двоих;
— Весенний редис, как выбрать вкусную редьку;
— Виртуозная работа медиков: во Львове прооперировали трехлетнего мальчика с редкой недостатком;
— В Виннице люди сняли на видео пьяного водителя, который только чудом смог припарковаться;
— Она потеряла передние зубы, имеет проблемы со спиной и ногами. История киевлянки, которую сбили на пешеходном переходе;
— Украинские дипломаты пытаются срочно эвакуировать украинцев из Газы;
— Новости коронавируса в мире;
— «Ялтинская европейская стратегия» в партнерстве с фондом Виктора Пинчука;
— Украина — одна из лидеров в Европе по уровню смертности от инсульта;
— Стать мамой — в пятьдесят лет! Наоми Кэмпбелл сообщила радостную новость;
— Украина — в финале Евровидения!