Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 19 мая 2021:

— Сильный ливень затопил сразу несколько городов Украины;

— Украдут или нет? На Черниговщине уже месяц местная власть экспериментирует — можно ли доверять жителям;

— Нардеп с российским паспортом? Скандал вокруг нового парламентария Андрея Аксенова;

— Пешком через всю Украину. Как двое мужчин преодолели 900 километров на своих двоих;

— Весенний редис, как выбрать вкусную редьку;

— Виртуозная работа медиков: во Львове прооперировали трехлетнего мальчика с редкой недостатком;

— В Виннице люди сняли на видео пьяного водителя, который только чудом смог припарковаться;

— Она потеряла передние зубы, имеет проблемы со спиной и ногами. История киевлянки, которую сбили на пешеходном переходе;

— Украинские дипломаты пытаются срочно эвакуировать украинцев из Газы;

— Новости коронавируса в мире;

— «Ялтинская европейская стратегия» в партнерстве с фондом Виктора Пинчука;

— Украина — одна из лидеров в Европе по уровню смертности от инсульта;

— Стать мамой — в пятьдесят лет! Наоми Кэмпбелл сообщила радостную новость;

— Украина — в финале Евровидения!