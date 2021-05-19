Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 19 мая 2021:
— Сильный ливень затопил сразу несколько городов Украины;
— Весенняя редис, как выбрать вкусную редьку;
— В Виннице люди сняли пьяного водителя, который только чудом смог припарковаться;
— Она потеряла передние зубы, заработала проблемы со спиной и ногами. История о киевлянке, которую сбили на пешеходном переходе;
— Украинские дипломаты пытаются срочно эвакуировать украинцев из Сектора Газы;
— Новости коронавируса в мире;
— Как прошла Ялтинская европейская стратегия в партнерстве с фондом Виктора Пинчука;
— Украина — одна из лидеров в Европе по уровню смертности от инсульта;
— Стать мамой — в пятьдесят лет! Наоми Кэмпбелл сообщила радостную новость,
— Украина — в финале Евровидения!