Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 19 мая 2021:

— Сильный ливень затопил сразу несколько городов Украины;

— Весенняя редис, как выбрать вкусную редьку;

— В Виннице люди сняли пьяного водителя, который только чудом смог припарковаться;

— Она потеряла передние зубы, заработала проблемы со спиной и ногами. История о киевлянке, которую сбили на пешеходном переходе;

— Украинские дипломаты пытаются срочно эвакуировать украинцев из Сектора Газы;

— Новости коронавируса в мире;

— Как прошла Ялтинская европейская стратегия в партнерстве с фондом Виктора Пинчука;

— Украина — одна из лидеров в Европе по уровню смертности от инсульта;

— Стать мамой — в пятьдесят лет! Наоми Кэмпбелл сообщила радостную новость,

— Украина — в финале Евровидения!