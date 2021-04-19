Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 19 апреля 2021 года:

— Выставили 18 российских дипломатов? Почему Чехия отвернулась от России;

— Массовые отравления собак в Украине: чем это грозит и как уберечься;

— Таксист отказался везти темнокожего пассажира: расовый скандал в Запорожье;

— Как происходит вакцинация долгожданным препаратом Pfizer;

— Граница делит не только огороды, но и семьи. Репортаж с уникального села на Сумщине;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Greening of the Planet: как звезды высадили елочную аллею в Киеве.