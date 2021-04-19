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Video: Вікна-новини. Выпуск от 19.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 19.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 19.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 19 апреля 2021 года:

— Выставили 18 российских дипломатов? Почему Чехия отвернулась от России;
— Массовые отравления собак в Украине: чем это грозит и как уберечься;
— Таксист отказался везти темнокожего пассажира: расовый скандал в Запорожье;
— Как происходит вакцинация долгожданным препаратом Pfizer;
— Граница делит не только огороды, но и семьи. Репортаж с уникального села на Сумщине;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Greening of the Planet: как звезды высадили елочную аллею в Киеве.