Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 18 июня 2021:
— Мощный удар непогоды в Украине: какие последствия и КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ;
— Как стать героем? Полиция Киева научила детей оказывать первую медицинскую помощь;
— Новый штамм коронавируса Дельта в России: как страна пылает недугом;
— Вся правда о том, как клубничный бизнес процветает на Волыни;
— Она похудела на 75 кг ЗА ГОД: мотивирующая история украинки;
— Массовые отравления в Харькове: в каком состоянии пострадавшие и почему им нет мест в больницах;
-В Киеве учительница напала на беззащитного ребенка: почему и какие могут быть последствия.